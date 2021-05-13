Путину предложили повысить возрастной ценз владения оружием в РФ

Для получения охотничьего билета могут потребовать прохождения курса молодого бойца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Возраст для покупки гражданского оружия нужно повысить до 21 года. Об этом заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

«Оружие должно выдаваться гражданам, достигшим 21 года. Медицинские справки на оружие должны выдаваться только в государственных клиниках, а для получения охотничьего билета надо ввести прохождение курса молодого бойца», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Кроме того, глава Росгвардии предложил ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие. Выдавать полуавтоматическое оружие предлагается после того, как человек уже проходил пять лет с другими видами оружия (гладкоствольным).

Ранее Путин поручил правительству РФ внедрить единый подход к обеспечению безопасности и защищенности от террористов общеобразовательных организаций. Такой мерой, по мнению российского главы, должно стать ужесточение контроля над оборотом оружия.

Такие меры российские власти решили ввести из-за трагедии, случившейся в Казани 11 мая. Бывший ученик школы №175 Ильназ Галявиев вошел в учебное учреждение и открыл стрельбу по школьникам. Восемь человек погибли, три десятка получили ранения различной степени тяжести.