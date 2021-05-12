Инсайдер: решение об освобождении Ройзмана приняли в Москве

Евгения Ройзмана арестовали на сутки вместо девяти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение о сроке административного ареста для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которому дали на девять суток за участие в несанкционированных митингах в поддержку Навального, принималось с учетом мнения администрации президента РФ. Срок наказания уменьшили до суток, чтобы не допустить роста популярности оппозиционера, высказал свое мнение URA.RU высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.

«Однозначно было осознано, что арест на девять суток „поднимает“ Ройзмана. Решение по апелляции принималось в полпредстве с согласованием в АП. История Ройзмана — как и история отца Сергия — федеральная», — сообщил инсайдер.

Политолог Андрей Мозолин считает, что изменение срока ареста может быть вызвано процессуальными разночтениями. В то же время решение суда в отношении Ройзмана он назвал «последним китайским предупреждением». «У нас нет неприкосновенных, Ройзман тоже не тефлоновый с точки зрения закона. Каким бы ты ни был замечательным, у тебя уже третье или четвертое нарушение, которое приведет к совершенно другим последствиям», — отметил политолог. Он не исключил, что в случаях новых нарушений против Ройзмана может быть возбуждено уголовное дело.

12 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел два дела в отношении Ройзмана. Политика обвиняли в организации несанкционированных митингов 31 января и 21 апреля. Оба раза суд признал Ройзмана виновным и назначил ему девять суток ареста. Областной суд оба срока уменьшил до суток.