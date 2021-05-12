12 мая 2021

Инсайдер: решение об освобождении Ройзмана приняли в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгения Ройзмана арестовали на сутки вместо девяти Фото:

Решение о сроке административного ареста для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которому дали на девять суток за участие в несанкционированных митингах в поддержку Навального, принималось с учетом мнения администрации президента РФ. Срок наказания уменьшили до суток, чтобы не допустить роста популярности оппозиционера, высказал свое мнение URA.RU высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.

«Однозначно было осознано, что арест на девять суток „поднимает“ Ройзмана. Решение по апелляции принималось в полпредстве с согласованием в АП. История Ройзмана — как и история отца Сергия — федеральная», — сообщил инсайдер.

Политолог Андрей Мозолин считает, что изменение срока ареста может быть вызвано процессуальными разночтениями. В то же время решение суда в отношении Ройзмана он назвал «последним китайским предупреждением». «У нас нет неприкосновенных, Ройзман тоже не тефлоновый с точки зрения закона. Каким бы ты ни был замечательным, у тебя уже третье или четвертое нарушение, которое приведет к совершенно другим последствиям», — отметил политолог. Он не исключил, что в случаях новых нарушений против Ройзмана может быть возбуждено уголовное дело.

12 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел два дела в отношении Ройзмана. Политика обвиняли в организации несанкционированных митингов 31 января и 21 апреля. Оба раза суд признал Ройзмана виновным и назначил ему девять суток ареста. Областной суд оба срока уменьшил до суток.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...