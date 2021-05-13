Минпросвещения: в российских школах пройдут массовые проверки

После трагедии в Казани все школы РФ проверят на безопасность Фото: Андрей Ермолов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Школы России проверят на безопасность после трагедии в казанской гимназии №175. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Все регионы России проводят проверку безопасности в школах после стрельбы в казанской гимназии во вторник», — заявил Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Также министр сообщил о новых требованиях к безопасности в учебных заведениях. «Совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений, это будет сделано в самое ближайшее время», — дополнил он.

Выпускник гимназии №175 Казани Ильназ Галявиев устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, пишет Life со слов уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Суд арестовал его на два месяца, дополняет VSE42.Ru.