В соцсетях высмеяли заявление Золотова о справках на оружие. «У него самого справка»

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В Twitter отметили, что некоторые предложения Виктора Золотова о выдаче оружия уже работают в РФ Фото:

Пользователи социальных сетей высмеяли предложения главы Росгвардии Виктора Золотова об ужесточении правил выдачи оружия. Россияне указали, что Золотов не до конца разбирается в законах, а также намекнули, что у него у самого «есть справка».

На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством Золотов заявил, что оружие должно выдаваться только тем гражданам, кто достиг 21 года, а справки о прохождении медицинского осмотра люди должны получать только в государственных клиниках. Для получения же охотничьего билета необходимо ввести курс молодого бойца. Предложение он озвучил после стрельбы в казанской гимназии №175.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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