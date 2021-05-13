Пользователи социальных сетей высмеяли предложения главы Росгвардии Виктора Золотова об ужесточении правил выдачи оружия. Россияне указали, что Золотов не до конца разбирается в законах, а также намекнули, что у него у самого «есть справка».
На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством Золотов заявил, что оружие должно выдаваться только тем гражданам, кто достиг 21 года, а справки о прохождении медицинского осмотра люди должны получать только в государственных клиниках. Для получения же охотничьего билета необходимо ввести курс молодого бойца. Предложение он озвучил после стрельбы в казанской гимназии №175.
Пользователи соцсетей высмеяли решение Золотова о мерах по борьбе с террористами в общеобразовательных учреждениях
@Dormidron1, Twitter
В соцсетях отметили, что справки на оружие всегда выдавались в государственных клиниках
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Пользователей удивило заявление Золотова
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Граждане отметили, что решение о выдаче справок для получения оружия в государственных клиниках не решит проблему
@dirolove17, Twitter
Пользователи Twitter высказали недоумение по поводу разрешения на ношение оружия после достижения 21 года
@Alex_Romanoff, Twitter
В соцсетях высмеяли решение Золотова о введение для охотников «курса молодого бойца»
@MBKhMedia, Twitter
В соцсетях отметили бездействие Золотова в вопросах безопасности в школах РФ
@FlintFlint9, Twitter
Граждане не оценили работу директора Федеральной службы войск национальной гвардии