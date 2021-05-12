Источник: Ройзману не дали заработать на разгроме Навального

Евгения Ройзмана выпустили из-под ареста спустя сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение уменьшить срок административного ареста экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несанкционированных митингах не позволит оппозиционеру набрать дополнительные политические очки. Так объяснил досрочное освобождение Ройзмана источник URA.RU, участвующий в совещаниях, где принимаются решения.

«Вчерашнее решение дать Ройзману девять суток не было согласовано с Москвой, но было законным. При этом сегодняшнее решение дать Ройзману одни сутки с точки зрения закона тоже корректно», — подчеркнул собеседник агентства. По его мнению, длительный арест Ройзмана имел бы политические последствия. «В стране идет борьба с экстремизмом, Фонд по борьбы с коррупцией (ФБК) признан в РФ иноагентом. Все, кто причастен к работе структуры, будут преследоваться. Это сигнал о недопустимости экстремизма и нарушения закона», — отметил инсайдер. В то же время он подчеркнул, что Ройзман никогда не был активистом ФБК. «Скорее, он „примазывался“ к чужой славе. Поэтому его арест не был бы сигналом к необходимости соблюдать закон, а привел бы лишь к росту политического капитала вышедшего в тираж уральца», — считает собеседник агентства.

Он напомнил, что Ройзман не первый раз старается заработать политические очки, влезая в федеральный тренд. «В 2013 году, когда Навальный хорошо выступил на выборах мэра Москвы (стал вторым, получив 27,24% голосов — прим. ред.), Ройзман сумел „продать“ себя в качестве мэра-оппозиционера. Это увеличило его политический вес и позволило зарабатывать. В 2021 году такой трюк Ройзману никто провернуть не даст», — резюмировал инсайдер.

12 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел два дела в отношении Ройзмана. Политика обвиняли в организации несанкционированных митингов 31 января и 21 апреля. Оба раза суд признал Ройзмана виновным и назначил ему девять суток ареста. Областной суд оба срока уменьшил до суток.