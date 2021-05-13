Российский адмирал сообщил о высокой активности НАТО у границ РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Российскому флоту могут устроить провокацию, считает адмирал Фото:

У российских границ в Арктике возросла интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей. Этого не было со времен Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США», — сообщил он на брифинге с журналистами, пишет РИА «Новости».

Адмирал также отметил, что мероприятия проводятся все ближе к границе с Россией. Помимо этого, существенно возросла интенсивность полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. Моисеев считает это провокацией.

Ранее НАТО также стянуло войска в Прибалтику. Там более 30 тысяч военнослужащих отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического «вторжения» российской армии в рамках учений Defender Europe-21.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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