Российский адмирал сообщил о высокой активности НАТО у границ РФ

У российских границ в Арктике возросла интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
«Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей. Этого не было со времен Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США», — сообщил он на брифинге с журналистами, пишет РИА «Новости».
Адмирал также отметил, что мероприятия проводятся все ближе к границе с Россией. Помимо этого, существенно возросла интенсивность полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. Моисеев считает это провокацией.
Ранее НАТО также стянуло войска в Прибалтику. Там более 30 тысяч военнослужащих отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического «вторжения» российской армии в рамках учений Defender Europe-21.
Подписывайтесь на URA.RU в