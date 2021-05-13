Ургант в очередной раз пошутил над Жириновским Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант ответил на заявление Жириновского о необходимости закрыть шоу «Вечерний Ургант». Юморист сыронизировал, что политик никогда не говорит «ерунду», чтобы привлечь к себе внимание.

«А это значит все. Если Жириновский что-то говорит, это, как мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание. Как она сказал? Юмор слабенький? И он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Он, кстати, там один, в этом комитете», — сказал Ургант.

Телеведущий также рассказал, что предложил Жириновскому стать гостем следующего выпуска шоу «Вечерний Ургант», и он быстро согласился. «Я пошел в парк. Смотрю, человек в кепке ЛДПР зерно из скворечника собирает в пакет. Я ему говорю: „Простите, а вы можете передать Владимиру Вольфовичу, что я его приглашаю в передачу?“ И человек говорит: „Я приду“», — пошутил Ургант.

Ранее Ургант неоднократно шутил над Жириновским. Так, он сравнил политика и главу КПРФ Геннадия Зюганова с семейной парой, которая «вроде ругается», но столько лет вместе. Юморист напомнил, что вместе оба политика постоянно веселят общественность более тридцати лет. Более того, Ургант назвал Зюганова идеальным подарком для Жириновского на юбилей. Жириновский обиделся на шутку и заявил, что собирается закрыть шоу «Вечерний Ургант», которое выходит на «Первом канале».