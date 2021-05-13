Вильфанд назвал сроки начала купального сезона на курортах РФ

Купальный сезон на курортах Краснодарского края обычно наступает не раньше второй половины июня, в Крыму — примерно на десять дней позже. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. Самое раннее — это вторая половина июня. В Крыму он начинается примерно на десять дней позже», — передает его слова ТАСС. Он отметил, что обычно до 20-21 градуса тепла вода в Сочи прогревается к 10—15 июня, в Крыму — к 15—20 июня.
Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович заявил, что отдых на российских курортах летом будет дорожать, если не откроются новые страны для путешествий. Ростуризме сообщили о дефиците мест на курортах РФ. Там отметили, что из-за высокого спроса места в отелях могут закончиться раньше начала туристического сезона.
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