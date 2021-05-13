Центробанк предложил запретить часть кредитов в России

В России могут ввести запрет на выдачу кредитов физическим лицам по плавающим ставкам. Речь идет о ссудах на срок до года или более 20 лет и кредитных картах с нефиксированным процентом.
Как следует из законопроекта, поправки будут вноситься в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Помимо запрета выдавать кредиты с переменной ставкой на определенные сроки регулятор также предлагает ограничить параметры таких ссуд, пишет РБК со ссылкой на документ.
Кроме того, у плавающей ставки может появиться максимально допустимое значение. Банк не сможет ее увеличивать в период действия договора больше, чем на два процентных пункта от изначальной. Также Центробанк предложил установить срок возможного «удлинения» кредита, который не должен превышать три года. Соответствующий документ Банк России разработал по поручению президента РФ Владимира Путина.
Ранее совладелец и первый зампред «Совкомбанка» Сергей Хотимский предупредил, что россиянам не стоит брать валютную ипотеку, кредит с плавающей ставкой и графиком с растущими платежами. По его словам, банки не должны выдавать такие кредиты, потому что, например, кредиты с плавающими ставками и растущими платежами «сыграли колоссальную негативную роль» в усилении ипотечного кризиса в США в 2008 году.
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