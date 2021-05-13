На важной челябинской трассе на пять месяцев ограничат движение

На трассе Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе Челябинской области почти на полгода вводится ограничение движения на 10-километровом участке. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением ремонтных работ в районе села Миасское на участке от 37-го до 47 километра вводится снижение скорости и реверсивное движение. Временные ограничения продлятся с 17 мая до 20 октября», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Накануне столь же длительные ограничения были введены и на трассе М5 «Урал». Как на участке между Челябинском и Екатеринбургом, так и на участке, соединяющем Челябинскую область и Башкирию. В частности, возле города Златоуста.
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