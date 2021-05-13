13 мая 2021
12 мая 2021

На важной челябинской трассе на пять месяцев ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, автодорога, ремонт дороги, асфальтирование
Дорожники намерены привести в порядок асфальт на протяжении 10 километров (архивное фото) Фото:

На трассе Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе Челябинской области почти на полгода вводится ограничение движения на 10-километровом участке. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением ремонтных работ в районе села Миасское на участке от 37-го до 47 километра вводится снижение скорости и реверсивное движение. Временные ограничения продлятся с 17 мая до 20 октября», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Накануне столь же длительные ограничения были введены и на трассе М5 «Урал». Как на участке между Челябинском и Екатеринбургом, так и на участке, соединяющем Челябинскую область и Башкирию. В частности, возле города Златоуста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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