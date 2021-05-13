Женщина присвоила деньги, которые не забрала предыдущая клиентка Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жительница Тюмени присвоила себе крупную сумму, которую из банкомата не забрала другая клиентка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Тюменка забрала чужие 150 тысяч рублей.

«Женщина пыталась снять деньги через банкомат. После запроса устройство вернуло ей карту и, не дождавшись наличных, тюменка ушла. 150 тысяч рублей, принадлежащие ей, забрала случайная прохожая, которая подошла к банкоматам чуть позже», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Подобные деяния расцениваются как кража, причем в значительном размере. При помощи камер силовики разыскали преступницу. К этому моменту она уже успела потратить 15 тысяч. Теперь женщине грозит наказание, максимум — пять лет лишения свободы.

Как пояснил URA.RU собственный источник из банковской сферы, в подобных ситуациях к чужим деньгам не стоит даже прикасаться. «Через определенное время банкомат сам поймет, что средства не забрали, и наличные вернутся в устройство. Владелец сможет получить их после инкассации, написав заявление. На моей памяти, еще ни один подобный случай (когда деньги забирали другие клиенты) хорошо не заканчивался, повсюду камеры», — уточнил собеседник агентства.