Сын Сергея Фургала собрался стать депутатом Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон собрался баллотироваться в депутаты Госдумы. Родственник чиновника рассчитывает идти на выборы осенью самовыдвиженцем.

«Во время моих разговоров с отцом он не раз говорил, чтобы я баллотировался в Думу. Я согласился с его желанием и пойду на выборы самовыдвиженцем по одномандатному 70-му округу Хабаровского края», — сказал 29-летний Антон Фургал на своей странице в Instagram.

Фургал-младший подчеркнул, что по этому округу его отец «честным голосованием не раз был избран депутатом Госдумы». Также Антон признался, что гордится своим родственником и будет «следовать заветам отца». По заверениям Фургала, его программа «созвучна» с жителями Хабаровского края.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом 2020 года. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая связана с убийствами местных бизнесменов в середине 2000-х. Также чиновнику вменяют хранение оружия, уточняет Life . После ареста Фургала в Хабаровске начались массовые протесты.

Антон Фургал занимается индивидуальным предпринимательством. В 2014 году баллотировался в краевое законодательное собрание от ЛДПР и в гордуму Хабаровска, но неудачно. Сейчас Хабаровский край в Госдуме представляют единоросс Борис Гладких и либерал-демократ Иван Пиляев.