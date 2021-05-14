Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон собрался баллотироваться в депутаты Госдумы. Родственник чиновника рассчитывает идти на выборы осенью самовыдвиженцем.
«Во время моих разговоров с отцом он не раз говорил, чтобы я баллотировался в Думу. Я согласился с его желанием и пойду на выборы самовыдвиженцем по одномандатному 70-му округу Хабаровского края», — сказал 29-летний Антон Фургал на своей странице в Instagram.
Фургал-младший подчеркнул, что по этому округу его отец «честным голосованием не раз был избран депутатом Госдумы». Также Антон признался, что гордится своим родственником и будет «следовать заветам отца». По заверениям Фургала, его программа «созвучна» с жителями Хабаровского края.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом 2020 года. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая связана с убийствами местных бизнесменов в середине 2000-х. Также чиновнику вменяют хранение оружия, уточняет
Антон Фургал занимается индивидуальным предпринимательством. В 2014 году баллотировался в краевое законодательное собрание от ЛДПР и в гордуму Хабаровска, но неудачно. Сейчас Хабаровский край в Госдуме представляют единоросс Борис Гладких и либерал-демократ Иван Пиляев.
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