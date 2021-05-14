«Единая Россия» приостановила членство сенатора, попавшего в ДТП

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Машина врезалась в столб. Екатеринбург, авария
Сам Королев объясняет свое поведение болезнью сердца Фото:

Членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева, попавшего в ДТП, в партии «Единая Россия» приостановлено. Это было инициативой самого пострадавшего, пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Членство в партии [Олега Королева] приостановлено по его собственному желанию до конца разбирательства. Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным. Если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, „Единая Россия“ будет готова восстановить его в партии», — передает слова Турчака официальный telegram-канал партии.

Королев попал в аварию 14 мая в Липецке. Он находился за рулем автомобиля Lexus и, по сведению некоторых источников, демонстрировал неадекватное поведение: отказался о медицинского освидетельствования и заснул в салоне авто. В Сети появилась информация, что Королев был пьян, передает Vse42. Сам политик заявил, что у него стало плохо с сердцем и он решил обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД. По пути «у него потемнело в глазах, и он на что-то налетел, пробив колеса», приводит слова Королева «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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