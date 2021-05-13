Из-за жары в Челябинске досрочно открывают пляжи

Купальный сезон в Челябинске официально еще не открыт, люди купаются в фонтанах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за наступившей жары в Челябинске пляжи могут быть открыты не с 1 июня, как это было в предыдущие годы, а раньше. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов, соответствующее поручение 14 мая мэр Наталья Котова дала службам города, отвечающим за пляжи.

«Мэр Челябинска дала указание уже сейчас обеспечить круглосуточное дежурство на пляжах. Кроме того, Наталья Петровна поручила рассмотреть возможность подготовить пляжи не к 1 июня, а раньше», — заявил URA.RU Владимир Сафонов. Он добавил, что точная дата открытия купального сезона будет озвучена позже.

В Челябинской области с 13 по 17 мая обещают аномально жаркую погоду. Температура воздуха превысит климатическую норму на семь и более градусов. Областное ГУ МЧС рекомендовало отменить в регионе все массовые мероприятия и ограничить пребывание детей на открытом воздухе.