Евросоюз заявил об ответных мерах на российские санкции

Евросоюз не устраивают действия России по отношению к нему Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Евросоюзе негативно отнеслись к разработке списка «недружественных стран» Россией и запрете восьми гражданам стран ЕС приезжать в РФ и готовы ответить на эти действия. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

«Посол [России в Европейском союзе Владимир] Чижов был проинформирован о решительном неприятии и решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС этого решения (запретить восьми гражданам ЕС въезд на территорию РФ — прим. URA.RU), которое было чисто политически мотивированным и не имело какого-либо юридического обоснования», — указано на сайте ЕС. Уточняется, что союз оставляет за собой право принять ответные меры.

Также в Европейском союзе напомнили послу о высылке чешских дипломатов и списке «недружественных стран». «Генеральные секретари И. Юхансоне и С. Саннино выразили серьезную обеспокоенность совокупным воздействием всех этих решений на отношения между ЕС и правительством РФ», — дополнили в пресс-службе союза.

Ранее Россия решила также выслать из страны сотрудников посольств других стран ЕС. Среди них Литва, Латвия, Эстония и Словакия.