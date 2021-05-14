Эксперт по ритейлу раскрыл, что будет с ценами на продукты летом

Летом в России традиционно станут дешевле овощи и фрукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

До выборов в Госдуму РФ правительство будет стараться сдерживать цены на продукты. Поэтому резкого удорожания продовольственных товаров в стране не ожидается до конца лета, отметил президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с URA.RU.

«Мы понимаем, что до выборов в Госдуму государство будет стараться цены сдерживать. Как это будет влиять в целом на ситуацию на рынке, пока прогнозировать сложно. Если ситуация будет усложняться, возможен скачкообразный рост цен в каких-то категориях товаров», — добавил Карпов.

Эксперт отметил, что ситуация на рынке зависит от предложений. «Рост текущих цен обусловлен тем, что предложений на рынке стало меньше. Стало меньше курятины, свинины, следовательно, спрос пошел вверх и цены на эти категории выросли. Это все помимо падения курса рубля, роста стоимости сырья и ингредиентов», — подчеркнул он, добавив, что на сезонные продукты — фрукты и овощи — цены снизятся. И такая ситуация сохранится до поздней осени.

Неизбежное снижение цен на фрукты и овощи подтвердил в беседе с URA.RU председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов. «Традиционно, сезонные овощи и фрукты будут дешеветь — это неизбежно. Что касается основной массы, то основные повышения уже прошли, а совместные действия властей и самих участников рынка, направленные на сохранение достигнутого уровня цен, сыграют тормозящую роль. Так что, я думаю, дальнейшего повышения цен не должно быть», — подчеркнул он. Спикер отметил, что прогноз Центробанка оправдается: уровень инфляции по году составит 4,7—5,2%.

Ранее в правительстве сообщили о росте цен на плодоовощную продукцию. За апрель ее стоимость поднялась на 1%.