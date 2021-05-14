Раскрыты детали тяжелейшего состояния легендарного командира ДНР

Врачи ставят Ахре Авидзбе капельницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У героя самопровозглашенной Донецкой народной республики Ахры Авидзбы наблюдается острая болезнь почек, из-за чего адвокаты требуют перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил российский адвокат Сергей Беляк, часто представляющий в судебных процессах интересы российской политической элиты.

«Состояние Ахры Руслановича вправду тревожное. Именно поэтому в ходе заседания мы заявили ходатайство об изменении меры пресечения, которое, к сожалению, суд не удовлетворил. У него наблюдается острая болезнь почек. Несколько раз в момент острых приступов в тюрьме ему вызывали врача, ставили капельницу. Он и сейчас, простите, кровью ходит. Было зафиксировано падение до критического, в 3 единицы, уровня сахара», — рассказал он в интервью «Вашим новостям».

Однако суд все же принял во внимание эту ситуацию. «Отказав защите, суд тем не менее вынес определение, обязывающее предоставлять узнику необходимую медицинскую помощь. В случае ухудшения состояния здоровья мы заявим новое ходатайство», — отметил Беляк.

Ранее источник, близкий к заключенному сообщил, что состояние здоровья Авидзбы тяжелое. Причиной этого стала его голодовка, которую он объявил 5 мая после невыполнения властями Абхазии требований родственников бойца. Врачи уверены, что Авидзба должен срочно пройти компьютерную томографию, однако провести исследование в тюрьме невозможно.

Авидзбу задержали 5 марта в Абхазии. Сотрудники Службы безопасности республики доставили его в тюрьму, где он находится до сих пор. Боец ДНР, предположительно, обвиняется в организации госпереворота в Абхазии. Писатель, политик Захар Прилепин требовал немедленно освободить Авидзбу.