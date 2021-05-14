Еще одна европейская страна готовится к приему туристов

Черногория вслед за Грецией собирается открыть границы для туристов со следующей недели. Об этом заявил премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.
«Наши [с Грецией] протоколы похожи, подходы приблизительно похожи, и Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье», — цитирует премьера ТАСС. По его словам, правительство Греции пообещало оказать стране полную поддержку.
С 14 мая Греция открыла свой туристический рынок для зарубежных туристов. Власти страны разрешили гражданам перемещаться между регионами. При этом в стране продолжает действовать масочный режим на улице и закрытых помещениях, а также комендантский час, пишет телеканал 360.
Ранее также сообщалось, что с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. С 25 мая будет увеличено количество рейсов из России в Финляндию, Южную Корею и Японию. Сейчас из РФ можно вылететь почти в 30 стран мира.
Подписывайтесь на URA.RU в