14 мая 2021

Еще одна европейская страна готовится к приему туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Черногория, черногория
Страна откроется для туристов на следующей неделе Фото:

Черногория вслед за Грецией собирается открыть границы для туристов со следующей недели. Об этом заявил премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

«Наши [с Грецией] протоколы похожи, подходы приблизительно похожи, и Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье», — цитирует премьера ТАСС. По его словам, правительство Греции пообещало оказать стране полную поддержку.

С 14 мая Греция открыла свой туристический рынок для зарубежных туристов. Власти страны разрешили гражданам перемещаться между регионами. При этом в стране продолжает действовать масочный режим на улице и закрытых помещениях, а также комендантский час, пишет телеканал 360.

Ранее также сообщалось, что с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. С 25 мая будет увеличено количество рейсов из России в Финляндию, Южную Корею и Японию. Сейчас из РФ можно вылететь почти в 30 стран мира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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