Экономист призвал отменить налоги для части россиян

Для россиян с низкими зарплатами следует отменить налоги. Об этом заявил российский предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко.
«В России одни из самых высоких налогов: 39% на труд и 20% НДС, итого налоги, которые платит гражданин, достигают почти 60%. Государство должно убрать свои липкие лапки из карманов наших сограждан, чтобы они получали доход. Если человек получает минимальную оплату труда, то никаких налогов у него и членов его семьи быть не должно», — передает слова эксперта «Собеседник.ru».
По мнению Потапенко, установление минимальной оплаты труда в РФ не работает. Многие люди, например медики, работают на 0,2 или 0,5 ставки. При этом посыл установления любой цифры почасовой оплаты труда не имеет никакого смысла, отметил экономист.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов («Справедливая Россия») выступил с инициативой повысить налог на роскошь. По его мнению, платить его должны россияне, которые владеют дорогостоящей недвижимостью, автомобилями, яхтами и частными самолетами, пишет RT. По мнению эсеров, это пополнит бюджет на триллионы рублей. Эти деньги Миронов предлагает направить на борьбу с бедностью, уточняет телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в