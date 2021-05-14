14 мая 2021

Туроператоры готовы к открытию популярного европейского курорта. Это ударит по ценам в Сочи и Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, посадка пассажиров, гражданская авиация, пассажирские перевозки, посадка в самолет, трап самолета
Балканы готовы принять российских туристов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российские путешественники и турагентства ожидают расширение авиасообщения в балканском направлении. Как рассказал URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев, список самых желанных стран возглавляет Болгария.

«Открытие Болгарии может снять ненужный ажиотаж с российских черноморский направлений: Краснодарского края и Крыма. Там уже предельные цены и в ряде отелей овербукинг, туристам не подтверждают заселение. Необходимо этот градус понизить», — пояснил Мальцев. Пока что Балканы не открыты полностью. Несмотря на то, что со стороны Греции и Черногории сняты ограничения по количеству туристов, количество рейсов в этом направлении ограничено и доступы только грузопассажирские перевозки.

«Мы будем дожидаться балканского направления и снятия ограничения по направлениям Хорватия, Черногория и Болгария — это ключевые страны, — поясняет собеседник агентства, — Наша туристическая общественность и наши болгарские партнеры к этому готовы. Нам хватит от недели до 10 дней с момента снятия ограничений до момента, когда самолеты окажутся в воздухе».

Ожидают открытия Болгарии не только обычные туристы, но и владельцы недвижимости на Балканах. По словам Мальцева, это не менее четверти миллиона российских граждан.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД оценить возможность возобновления полетов по новым направлениям до 11 мая. В числе стран была и Болгария, которая заявила, что готова принимать российских туристов, сообщает «Пятый канал». Сейчас отдохнуть в этой стране могут граждане, привитые от коронавируса, или те, у кого за 72 часа до прибытия ПЦР-тест на COVID-19 оказался отрицательным, пишет «Федеральное агентство новостей».

Со следующей недели свои границы для российских туристов откроют Черногория и Греция — но количество рейсов для них пока ограничено. А с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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