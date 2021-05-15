Депутат Госдумы назвала условие роста пенсий россиян

Светлана Бессараб отметила, что пенсии у россиян увеличатся при росте доходов государства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пенсии в России увеличатся при росте доходов государства. Сейчас деньги из федерального бюджета идут на погашение дефицита в Пенсионном фонде. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«У нас дефицит наблюдается в пенсионной системе, поэтому предусмотрено возмещение за счет федерального бюджета. Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принят с дефицитом, поэтому, предусмотрены трансферы из федерального бюджета. Пенсии будут расти при увеличении доходов государства», — сказала Бессараб.

Ежегодно пенсии для неработающих россиян, вышедших на заслуженный отдых, поднимаются в среднем на тысячу рублей, добавила депутат. «До 2024 года пенсия будет повышаться, чтобы в среднем составить 20 тысяч рублей. Если понадобятся для этого средства из федерального бюджета, они будут выделяться», — подчеркнула Бессараб.

Ранее Бессараб рассказывала, что власти РФ хотят приравнять тружеников тыла к ветеранам ВОВ. Депутат отмечала, что это даст таким пенсионерам больше социальных гарантий.