В Госдуме намерены ввести еще одну категорию ветеранов

В Госдуме идет работа над проектом уравнивания в правах тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тружеников тыла могут уравнять в социальных правах с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны. Об этом в беседе с URA.RU рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Наполняем (единую государственную информационную систему социального обеспечения — прим.URA.RU) информацией от регионов, чтобы уже можно было сравнительный анализ сделать и на основе этих выводов прийти к некоему общественному соглашению, в соответствии с которым труженики тыла должны стоять по социальным гарантиям на равных с ветеранами труда», — подчеркнула Бессараб.

Депутат отметила, что раньше решить вопрос о полном приравнивании в правах тружеников тыла к участникам Великой Отечественной войны было невозможно, так как, в том числе, очень ревностно относились ветеранские организации к четкому разделению этих категорий. Сегодня такого уже нет. «С учетом того, что ветеранов остается все меньше и меньше, все чаще идет речь о том, чтобы рассмотреть вопрос в уравнивании в льготах, правах, социальных гарантиях тружеников тыла и ветеранов-участников Великой Отечественной войны», — подчеркнула она. Бессараб добавила, что сейчас труженики тыла получают льготы в соответствии с законом «О ветеранах».

Информационное агентство URA.RU направило письменный запрос по вопросу уравнивания в льготах двух категорий граждан в Министерство труда и социальной защиты РФ, а также в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее в Пенсионном Фонде РФ заявили о ежегодной денежной выплате к 9 мая участникам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. Однако, в зависимости от региона, сумма может быть больше. Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов отметил, что введение единой национальной системы позволит этим гражданам получать равные выплаты.