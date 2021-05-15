В ГИБДД рассказали, как ловят нарушителей с помощью смартфона

За два часа рейда поймали двух водителей без прав и трех — без регистрации автомобиля Фото: Илья Московец © URA.RU

Автоинспекторы ловят нарушителей ПДД с помощью специального мобильного приложения. С помощью него ГИБДД оперативно получает сообщения о водителях без прав и не зарегистрированных автомобилях, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«С помощью установленного на смартфон мобильного приложения инспекторы получили возможность оперативно получать специальные уведомления о пересечении перекрестка автомобилем, водитель которого лишен прав или автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД. Уже остановив такой автомобиль, инспектор проверяет документы, предусмотренные правилами дорожного движения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что экипажи выставляются на перекрестках.

За два часа рейда инспекторы получили в мобильном приложении более 15 уведомлений о нарушителях, в 5 случаях информация подтвердилась. На двух водителей были составлены протоколы за вождение без прав. Еще у трех автомобилей была прекращена регистрация в ГИБДД. У водителей изъяли госномера и свидетельство о регистрации транспортного средства. Если они будут ездить без номеров, то их лишат прав.

Водителям не стоит забывать и о камерах, фиксирующих нарушения. Как сообщает RT, только в Москве фотовидеофиксация зарегистрировала 4,3 млн нарушений ПДД. Чаще всего в России автомобилистов штрафуют за превышение скорости, проезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, пишет телеканал 360.

Эксперт рабочей группы правительства РФ о реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил привязать размер штрафов к стоимости автомобиля, сообщает агентство Nation News. По его мнению, это уменьшит количество ДТП.