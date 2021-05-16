Риелторы предсказали резкий рост ипотечных ставок

Ирина Радченко считает, что минимальные ставки могут вырасти из-за экономического кризиса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

При ухудшении экономической ситуации в России минимальная ставка по ипотеке может вырасти выше 10%. Об этом в беседе с URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Если инфляция ускорится, если доллар вылетит за отметку 75 рублей, то минимальная ставка по ипотеке может принять значение 9—9.5%», — заявила Радченко. Она отметила, что при дальнейшем усугублении экономической ситуации ставка по ипотеке может превысить 10%.

Радченко уверена, что на ипотечные ставки влияет не только ключевая ставка Центробанка, выросшая до 5%, но и снижение курса рубля. «Я не исключаю пессимистичные варианты развития событий», — добавила Радченко.

Руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи», риелтор Иван Камельских в разговоре с URA.RU рассказал, что в ближайшее время может начаться стремительный рост ставок по ипотеке. «Крупные банки уже начали поднимать ставку, за ними последуют и остальные банки», — рассказал эксперт. По его словам, рост ставок может начаться после 1 июля.

Камельских посоветовал россиянам поторопиться с оформлением ипотеки. «Важно не упустить момент, когда ставки вырастут. Сейчас стоит подать заявку на ипотеку в несколько банков и мониторить изменения на рынке недвижимости», — рассказал риелтор.

Ранее риэлторы говорили о возможном коллапсе на рынке недвижимости. По их словам, средняя стоимость квадратного метра резко вырастет.