Российские банки разрешат снимать деньги с чужой карты

Банки разрешат снимать деньги в банкомате с чужой карты. Для этого нужно будет в мобильном приложении сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его любому человеку и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код.
Сервис в 2022 году запустят «Открытие», УБРиР и СКБ-банк. Также планирует тестировать данный функционал ВТБ, передают «Известия». Сейчас подобная функция есть только у «Тинькофф».
Уточняется, что таким способом можно будет снять деньги или пополнить счет. В банках уверены, что данная функция облегчит доступ к наличным денежным средствам. Однако, по словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, сервис несет в себе серьезные риски мошенничества.
Ранее россиян предупредили о рисках при снятии наличных в банкоматах. Так, не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, вдали от большого скопления людей. В таких местах преступникам проще совершить противоправные действия. Пользователям карт советуют прикрывать рукой клавиатуру банкомата при наборе PIN-кода. По словам старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова, главные ошибки держателей дебетовых и кредитных карт касаются безопасности данных.
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