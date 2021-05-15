Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

Ожидается похолодание и дождливая погода Фото: Анна Майорова © URA.RU

После понедельника в Центральном федеральном округе (ЦФО) начнется похолодание. После +30-32 градусов температура опустится до +15-20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник—вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде», — цитирует Вильфанда РИА «Новости». Ночные температуры, по его словам, будут около +10 градусов и дневные от +15 до +20 градусов.

В начале недели температура в ЦФО будет выше нормы на восемь градусов. «Это означает, что если в воскресенье в Москве температурный фон +20-25 градусов, то днем в понедельник уже будет +28-30 градусов, а в Костромской области еще выше на один-два градуса», — рассказал синоптик. Во вторник температура еще будет держаться на уровне +26-28 градусов, а в ночь на вторник будет +15-18 градусов, уточняет телеканал 360. В среду будет +19-23 градусов, ночью будет тепло, но более облачно и дождливо. В четверг ожидается дождь. В четверг и пятницу температура опустится до +15-20 градусов, будет дождливо и облачно, пишет RT.

На Урале в середине недели тоже станет прохладнее, сообщает сайт «Гисметео». В Екатеринбурге и Челябинске в понедельник ожидается до +30 градусов, в среду станет прохладнее до +22, но уже в пятницу снова будет до +30. В Тюмени и Кургане в понедельник будет +33 градуса, в среду +19, а в субботу +33. В Ханты-Мансийске ожидается дождливая погода, в понедельник будет +21 градус, в середине недели похолодает до +13, а к концу недели будет до +27 градусов. В Салехарде в понедельник прогнозируют +6 градусов, к концу недели потеплеет до +19 градусов, похолодания не ожидается, погода будет дождливой. В Перми ожидается от +27 до +32 градусов в течение недели.

Ранее синоптики предупредили об аномальной погоде в России. Настоящее лето ожидается уже в мае. В Москве с 17 мая температура будет до +29 градусов.