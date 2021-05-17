Консульство США в Екатеринбурге прекратило работу

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Приезд Эмили Сторроу. Екатеринбург, стрроу эмили, сторроу эми
Генконсул Эмили Сторроу покинет Екатеринбург Фото:
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Консульство США в Екатеринбурге временно остановило работу. Об этом говорится в заявлении генконсула Эмили Сторроу на официальной странице в Facebook. Чиновница покинет Урал в ближайшее время.

«Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока — до встречи, и желаю вам всего наилучшего!» — сказала Сторроу в своем прощальном обращении.

Дипломат подчеркнула, что консульство в Екатеринбурге на протяжении 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с США. По возвращении домой Сторроу пообещала рассказать американцам об уральском духе и угостить их пельменями.

В декабре 2020 года Госдеп США решил приостановить работу консульства в Екатеринбурге. С 1 апреля ведомство перестало выдавать визы уральцам. Получить документы можно было только в Москве, однако и там с 30 апреля прекратили их выдачу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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