Консульство США в Екатеринбурге прекратило работу

Генконсул Эмили Сторроу покинет Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Консульство США в Екатеринбурге временно остановило работу. Об этом говорится в заявлении генконсула Эмили Сторроу на официальной странице в Facebook. Чиновница покинет Урал в ближайшее время.

«Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока — до встречи, и желаю вам всего наилучшего!» — сказала Сторроу в своем прощальном обращении.

Дипломат подчеркнула, что консульство в Екатеринбурге на протяжении 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с США. По возвращении домой Сторроу пообещала рассказать американцам об уральском духе и угостить их пельменями.

В декабре 2020 года Госдеп США решил приостановить работу консульства в Екатеринбурге. С 1 апреля ведомство перестало выдавать визы уральцам. Получить документы можно было только в Москве, однако и там с 30 апреля прекратили их выдачу.