На свердловские выборы массово регистрируются врачи

Активное участие медиков стало особенностью текущих праймериз «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского заксобрания массово зарегистрировались врачи. Секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий рассказал об основных тенденциях предстоящего партийного голосования.

«На предварительном голосовании высокая конкуренция. Подано 573 заявления, 492 кандидата зарегистрировано. Из них 161 попробует свои силы на выборах в Госдуму. Среди них есть руководитель союза добровольцев Донбасса [Максим Хлопин], много докторов, волонтеров-медиков, много общественников», — рассказал Виктор Шептий. Он добавил, что на сайте праймериз зарегистрировалось более 200 тысяч свердловчан.

Электронное голосование стартует 24 мая и продлится неделю. Списки кандидатов утвердят на съезде «Единой России» во второй половине июня, точную дату которого федеральное руководство партии назовет уже на этой неделе.

По словам лидера свердловских единороссов, были предприняты попытки дискредитировать процедуру праймериз, но они сорвались. Ранее URA.RU писало о жалобах свердловчан на принуждение к регистрации на сайте праймериз и попытки скупки голосов. Виктор Шептий подчеркнул, что партия и оргкомитет праймериз осуждают любые попытки нарушения закона о персональных данных.