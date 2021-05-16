В мэрии Челябинска спорят о начале купального сезона

Температура воздуха превышает среднеклиматическую норму на семь и более градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Купальный сезон в Челябинске официально начнется после того, как вода хорошо прогреется. Как заявил на аппаратном совещании 17 мая вице-мэр Александр Астахов, это должно произойти до конца недели. Мэр Наталья Котова считает, что пляжи надо открыть раньше.

«Благоустройство пляжей будет закончено к 25 мая», — заявил Астахов. По его мнению, открывать их раньше не имеет смысла, так как вода прогреется только к концу недели. Котова поручила подготовить пляжи как можно быстрее.

Власти планируют открыть шесть официальных мест для купания в черте города. Благоустроены будут пляжи на Первом озере (переулок Мамина), в Чурилово (улица Черничная), на озере Смолино (улица Дачная), «Прибой» на озере Смолино (улица Новороссийская), городской пляж на Шершневском водохранилище и зона купания со стороны Изумрудного карьера.

Аномально жаркая погода держится на территории Челябинской области уже вторую неделю. Температура воздуха превышает среднеклиматическую норму на семь и более градусов. 17 мая ожидается в регионе до 36 градусов выше нуля. Перед выходными Котова дала поручение рассмотреть возможность открыть купальный сезон досрочно.