15 мая 2021
14 мая 2021
13 мая 2021

В Тюменской области потушили самый крупный лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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В Юргинском районе потушили крупный пожар Фото:

Пожарные потушили самый крупный лесной пожар в Тюменской области площадью 44 тысячи гектаров. Об этом рассказал в соцсетях глава региона Александр Моор.

«Сегодня ночью ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тысячи гектаров в Юргинском районе», — написал Моор в соцсети «ВКонтакте». По его словам, обстановка остается напряженной.

Наибольшая часть очагов возгорания в стране к 16 мая приходилась на Тюменскую область. Там было 22 природных пожара площадью 23 тысячи гектаров уточняет РИА «Новости». В лесах региона 11 мая ввели режим ЧС.

Спасателей из Ямало-Ненецкого автономного округа отправили тушить пожары в Тюменскую область после введения режима ЧС, сообщает телеканал 360. В регион отправили 200 парашютистов-десантников Федеральной авиалесоохраны из Дальнего Востока и Сибири. До этого туда отправляли группы авиапожарных сил Свердловской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны, пишет MK.RU.

Ранее стало известно, что базы отдыха Тюмени перестали принимать гостей и возвращают им предоплату. Причиной стало введение режима ЧС из-за лесных пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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