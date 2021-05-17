Онколог рассказал, у кого нахождение на солнце может вызвать рак

Член европейского общества клинических онкологов посоветовал не находиться долго на солнце людям со светлой кожей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слишком частое нахождение на солнце особенно опасно для людей со светлым типом кожи и с сильной пигментацией. Об этом в беседе с URA.RU отметил врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, Society for Melanoma Research (по борьбе с меланомой), кандидат медицинских наук Андрей Пылев. В большом количестве ультрафиолетовые излучения могут привести к развитию рака у таких людей.

«Ультрафиолетовое изучение [в случае попадания прямых солнечных лучей] опасно прежде всего для определенных категорий пациентов: со светлым типом кожи, с большим количеством каких-то пигментов, новообразований, родинок на теле. Поэтому загорать, когда солнце 12 часов над головой, не совсем разумно. Таким людям необходимо использовать крема с высокой степенью защиты и преимущественно находиться тени», — подчеркнул Пылев.

Онколог отметил, что серьезные заболевания из-за частого нахождения на солнце без средств защиты могут развиться в течение года. «Проблемы с изменениями на коже могут начаться в течение года. Речь идет о меланоме и других злокачественных опухолевых поражениях кожи, при которых ультрафиолетовые излучения являются одними из провоцирующих факторов», — подчеркнул Пылев. Он также посоветовал не пренебрегать средствами защиты и остальным категориям граждан.

В беседе с URA.RU врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней им. В.А.Рахманова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева отметила, что летом пользоваться защитными кремами желательно ежедневно всем россиянам, даже при выходе на работу или прогулку. «Солнце уже очень активное, поэтому даже в черте города рекомендовано применение солнцезащитных кремов. [Иначе] в дальнейшем может привести как к опухолям кожи, так и к менее опасным, но тоже неприятным последствиям — фотостарению кожи и пигментация», — подчеркнула она. Врач-онкодерматолог добавила, что при выборе средств защиты нужно обращать внимание на тип кожи и, если человек-аллергик, отдавать предпочтение гипоаллергенным средствам защиты, без отдушек и добавок. Такие средства продаются в аптеках.

Ранее в Гидрометцентре РФ заявили о повышении уровня ультрафиолетового излучения. На юге Центрального федерального округа отметка достигнет 6-7, в Сочи и Владивостоке — 8 единиц.