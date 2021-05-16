Подозреваемый в нападении увлекался холодным оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек в сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Им оказался 34-летний свердловчанин Александр Кукушкин, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Мужчина, как рассказали агентству его знакомые, увлекался боями без правил и испытывал интерес к холодному оружию.

«Имя подозреваемого — Александр Кукушкин, ранее не был судим. Часто привлекался по „административке“ за пьяную езду и хулиганство», — рассказал собеседник агентства. Зарегистрирован подозреваемый в Туринском районе Свердловской области.

Кукушкин много лет интересовался боевыми единоборствами, сообщил URA.RU его школьный знакомый Александр. «Любил бокс, MMA, несколько лет сам занимался. Раньше точно ходил в зал, тягал железо», — поделился он. По словам Александра, одним из хобби Кукушкина был ножевой бой. После выпуска из школы мужчина учился обращаться с холодным оружием, однако нож с собой носил редко, вспомнил знакомый.

В качестве досуга Кукушкин предпочитал экстремальные виды отдыха, сказала URA.RU его однокурсница по заочному отделению факультета физкультуры и туризма УрГПУ. «Он рассказывал, что сам часто ходил в походы. Любил экстрим, типа сплавов, восхождений в одиночку. В характере чувствовалось какое-то беспокойство», — поделилась девушка.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил, что личность подозреваемого известна. «Это житель Туринского района, гражданин Кукушкин 1987 года рождения, ранее не судимый и официально не трудоустроенный», — сказал Горелых.

Трагедия в сквере у вокзала в Екатеринбурге произошла около полудня 17 мая. Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих. По данным следователей и полиции, мужчина убил трех человек. Задержать его помогли военнослужащие ЦВО, дежурившие в сквере. В екатеринбуржца стреляли из табельного оружия, задержали и доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает, допрос будут производить позднее в больничной палате.