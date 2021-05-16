Путин одобрил создание СПГ-заправок от Петербурга до Челябинска

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон рассказал Владимиру Путину о планах компании Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил намерения компании «НОВАТЭК» построить сеть СПГ-заправок на трассе между Санкт-Петербургом и Челябинском, сообщила пресс-служба главы государства. В ходе беседы с председателем правления НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном 17 мая президент РФ назвал эти планы серьезным вкладом в развитие «зеленой» энергетики.

«Ввели малотоннажный, на 40 тысяч тонн, СПГ-завод в Магнитогорске и планируем в ближайшее время закрыть трассу Санкт-Петербург—Челябинск полностью СПГ-заправками, в том числе и южное направление. Это тоже, я считаю, очень важно. Заправки строим, в том числе, у нас уже в Германии около десяти СПГ-заправок, в Польше», — доложил президенту Михельсон.

Он получил одобрение Путина. «Это отлично, потому что это серьезный вклад в развитие „зеленой“ энергетики», — цитирует ответ главы российского государства kremlin.ru.

Также руководитель НОВАТЭКа рассказал о строительстве в России многопрофильных АЗС, где «можно заправляться и СУГ (сжиженный углеродный газ — ред.), и СПГ (сжатый природный газ — ред.), а некоторые заправки даже с компримированным газом — в зависимости от двигателя». Одну из таких мультитопливных заправок Михельсон открыл под Челябинском вместе с губернатором региона Алексеем Текслером в сентябре 2019 года.

Использование газомоторного топлива на 65% снижает выброс соединений, являющихся основным компонентом смога. При этом СПГ наполовину дешевле дизельного топлива.