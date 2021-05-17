Общественник раскрыл детали содержания казанского стрелка в СИЗО

Галявиев находится в одиночной камере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Обвиняемый в вооруженном нападении на школу в Казани Ильназ Галявиев находится в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением. Об этом сообщил секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников на сайте организации.

«Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением», —рассказал Мельников. Он также отметил, что жалоб у обвиняемого нет, его все устраивает.

Кроме того, в сообщении уточняется, что после завершения проводимых следственных действий, Галявиева отправят в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского. Специалисты должны установить, имеется ли у него психическое расстройство, совершил ли он преступление во вменяемом состоянии.

11 мая в одной из школ Казани произошло массовое убийство. Бойню устроил бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Его жертвами стали девять человек, большинство — дети. При это по данным СК РФ преступление планировалось около месяца. Галявиеву грозит пожизненное заключение. Учительница английского языка Эльвира Игнатьева и учительница начальных классов Венера Айзатова, погибшие в результате вооруженного нападения, будут представлены к наградам посмертно. Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что учителя закрывали собой учеников.