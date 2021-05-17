Музыкальный конкурс Евровидение открылся в Роттердаме Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении», рассказала, что ее очень хорошо встретили в Роттердаме. Однако из-за коронавируса большую часть времени ей приходится находиться в отеле, а также делать тесты каждые два дня.

«Вообще все хорошо, но мы сидим в отеле. Я начала заниматься спортом. Бегать можно на улице. Это все, что можно. В остальном здесь все классно. Люди так счастливы наконец-то приехать в другой город, что уже, считай, „Евровидение“ случилось с момента, как все вошли в аэропорт», — рассказала Манижа в эфире программы «Вечерний Ургант».

Она отметила, что чувствует себя в безопасности, так как в Роттердаме все носят маски, а участникам делают тесты на коронавирус каждые два дня. «Нам все время всовывают и высовывают эти штуки», — рассказала Манижа.

«Это „Евровидение“, по-другому нельзя. Голландия, а как по-другому?», — пошутил ведущий Иван Ургант. Он также пожелал певице удачи на конкурсе.

Музыкальный конкурс Евровидение открылся в Роттердаме. Манижа выступит на конкурсе с песней Russian Woman («Русская женщина»). Исполнительница вышла на дорожку в кокошнике. Композиция вызвала шквал критики со стороны россиян, а общественники попросили СК провести проверку песни. По мнению Леонида Агутина, песня Манижи не подходит для исполнения на конкурсе «Евровидение», а певица не должна представлять РФ. Однако шквал критики, обрушившийся на нее, должен быть адресован «Первому каналу», выбирающему представителя от России среди артистов.