Минздрав предупредил о риске роста цен на лекарства в России

Минздрав просит продлить налоговые льготы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут вырасти цены на ряд лекарств и медицинских изделий. Об этом заявил Минздрав РФ.

Минздрав предложил продлить льготный налоговый режим для лекарств и медицинских изделий из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишут «Известия». «В случае если оперативно не будут внесены изменения в кодекс, то с 1 января 2022 года медицинские изделия, обращение которых сохранится на территории РФ, будут облагаться НДС по налоговой ставке 20%, что приведет к резкому увеличению финансовой нагрузки на всю систему здравоохранения» — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что из-за отмены льгот могут вырасти цены на тесты для выявления коронавируса, медицинские маски и респираторы, аппараты ИВЛ. Кроме того, изменится стоимость лекарств от сердечно-сосудистых, гинекологических, невралгических и других заболеваний.

Ранее также стало известно, что Минпромторг РФ предложил ввести для госзакупок лекарств правило «второй лишний», предполагающее преимущество для компаний, имеющих производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).В случае введения преференций для части фармпроизводителей, российские пациенты рискуют столкнуться с дефицитом льготных лекарств, считают представители отрасли.