Аграрии предупредили о риске подорожания муки и хлеба в России

Рост цен на удобрения скажется на повышенных затратах сельхозпромышленности, а следовательно, в России неминуемо вырастут цены на некоторые категории зерна и зерносодержащих продуктов. Об этом сообщил председатель ставропольского отделения организации «Деловая Россия» Денис Слинько в письме полпреду президента РФ Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке.
«В случае, если цены на удобрения не будут заморожены, аграриям придется значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади. Это приведет к недобору зерна озимых культур в 2022 году», — приводит РБК текст письма.
Кроме того, осенью у сельхозпроизводителей будет выбор: или сократить площади посева, или вносить меньше удобрений. В качестве последствий специалист назвал сокращение объемов производства и рост цен на продукты. Сообщается также, что уже сейчас аммофос — удобрение для озимых культур значительно подорожал. По сравнению с прошлым годом цена выросла примерно вдвое.
В ряде субъектов федерации уже наблюдаются серьезные проблемы в агропромышленном секторе. В частности, зимой было замечено резкое подорожание яиц и куриного мяса в Пермском крае. Осенью 2020 года урожайность зерна в Курганской области сократилась почти на треть по сравнению со значениями 2019. Помимо этого, некоторые эксперты уже предсказали резкий скачок цен на сахар уже в ближайшее время, дополняют Дни.ру.
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