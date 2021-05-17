17 мая 2021

Аграрии предупредили о риске подорожания муки и хлеба в России

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Открытие элеватора.необр, пшеница, зерно, исследование, зерновая лаборатория
Осенью ожидается сокращение объемов производства зерна Фото:
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Экономический кризис 2020

Рост цен на удобрения скажется на повышенных затратах сельхозпромышленности, а следовательно, в России неминуемо вырастут цены на некоторые категории зерна и зерносодержащих продуктов. Об этом сообщил председатель ставропольского отделения организации «Деловая Россия» Денис Слинько в письме полпреду президента РФ Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке.

«В случае, если цены на удобрения не будут заморожены, аграриям придется значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади. Это приведет к недобору зерна озимых культур в 2022 году», — приводит РБК текст письма.

Кроме того, осенью у сельхозпроизводителей будет выбор: или сократить площади посева, или вносить меньше удобрений. В качестве последствий специалист назвал сокращение объемов производства и рост цен на продукты. Сообщается также, что уже сейчас аммофос — удобрение для озимых культур значительно подорожал. По сравнению с прошлым годом цена выросла примерно вдвое.

В ряде субъектов федерации уже наблюдаются серьезные проблемы в агропромышленном секторе. В частности, зимой было замечено резкое подорожание яиц и куриного мяса в Пермском крае. Осенью 2020 года урожайность зерна в Курганской области сократилась почти на треть по сравнению со значениями 2019. Помимо этого, некоторые эксперты уже предсказали резкий скачок цен на сахар уже в ближайшее время, дополняют Дни.ру.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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