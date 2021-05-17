Следователи продолжают проверку резни в сквере у ЖД-вокзала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи ранее не проводили проверок в отношении Александра Кукушкина, подозреваемого в убийстве трех человек в сквере у ЖД-вокзала Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Так там прокомментировали информацию СМИ о том, что в марте Кукушкина задерживали из-за покушения на человека, но отпустили.

«Следственным отделом по городу Ревда в отношении гражданина, подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, ранее уголовных дел не расследовалось и процессуальных проверок не проводилось. Распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее свердловские СМИ сообщили, что 5 марта Кукушкина якобы задерживали в Ревде из-за того, что он бегал за человеком с топором и угрожал его убить. По заявлениям журналистов, следователи не увидели в действиях мужчины состава преступления и отпустили его.

Трагедия в сквере у вокзала в Екатеринбурге произошла 17 мая. По данным следователей, вооруженный ножом мужчина набросился на троих человек и убил их. В подозреваемого стреляли из табельного оружия, затем его задержали и доставили в больницу. Мужчину будут допрашивать в палате. СК возбудил уголовное дело.

По данным источника URA.RU, подозреваемого зовут Александр Кукушкин, ему 34 года, он живет в Туринском районе Свердловской области. Знакомые мужчины рассказали агентству, что Кукушкин увлекался боями без правил и испытывал интерес к холодному оружию.