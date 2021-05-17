СК возбудил уголовное дело о резне в центре Екатеринбурга

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Подозреваемому вменяют убийство двух или более лиц и посягательство на жизнь сотрудника полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сказали в пресс-службе СУ СКР. Ведомство назначило судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти троих погибших. Расследование дела продолжается.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил URA.RU, что подозреваемый находится на операции в больнице №23, но пока нет точной информации об огнестрельных ранениях у него. Полиция установила личность одного из погибших. Им оказался житель Октябрьского района Пермского края, гражданин Бархутдинов 1987 года рождения. «В настоящее время оперуполномоченные проверяют по имеющимся базам данных отпечатки пальцев двух других скончавшихся от ножевых ранений мужчин», — рассказал Горелых.
Трагедия в сквере у вокзала в Екатеринбурге произошла около полудня 17 мая. Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих. По данным следователей и полиции, мужчина убил трех человек. Задержать его помогли военнослужащие ЦВО, дежурившие в сквере. В екатеринбуржца стреляли из табельного оружия, задержали и доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает, допрос будут производить позднее в больничной палате.
По данным источника URA.RU, подозреваемого зовут Александр Кукушкин, ему 34 года, он живет в Туринском районе Свердловской области. Знакомые мужчины рассказали агентству, что Кукушкин увлекался боями без правил и испытывал интерес к холодному оружию.
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