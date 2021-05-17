17 мая 2021

Полпреду свердловского губернатора в Москве пророчат отставку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Сам полпред отрицает свою скорую отставку Фото:

В резиденции свердловского губернатора ходят разговоры о том, что представитель региона в Москве Александр Овчаров, пойманный год назад егерями в подмосковном охотхозяйстве на месте браконьерства, уйдет с поста. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько информированных источников.

«Есть информация, что Овчаров уходит с поста представителя губернатора в Москве», — сообщил собеседник агентства. Еще один источник также подтвердил разговоры об уходе постпреда, но отметил, что неизвестно, кто займет этот пост. Однако сам Овчаров опроверг эту информацию. «Я никуда не собираюсь», — сообщил он URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 5 на 6 января 2020 года постпред Овчаров со своим знакомым Леонидом Петуховым при попытке бегства были остановлены егерями Бронницкого охотхозяйства. Следившие за охотниками специалисты зафиксировали стрельбу из окна служебной иномарки, позднее на месте была обнаружена тушка косули и окровавленный нож. Видео задержания мужчин попало на камеру смартфонов охотоведов. Охотники передвигались на Mercedes GL с госномером, в котором есть буквы «ААА». Иномарка закреплена за гаражом правительства Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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