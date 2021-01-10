Свердловского постпреда не стали наказывать за охоту под Москвой

Александр Овчаров заявил, что не охотился в Подмосковье год назад Фото: uralmsk.ru

Постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров, пойманный год назад егерями в подмосковном охотхозяйстве на месте браконьерства, не понес никакой ответственности. Об этом URA.RU сообщают источники знакомые с ситуацией.

Также никаких последствий предполагаемого браконьерства не ощутил знакомый Овчарова — соратник постпреда по охоте Леонид Петухов. «В последний раз свидетелей вызывали на допрос в полицию весной прошлого года. Уголовное дело было заведено, но без фигурантов на тот момент», — поделился инсайдер. По его словам следователь, занимавшаяся делом, по каким-то причинам уволилась из МВД.

Сам Александр Овчаров подтвердил, что не понес никакого наказания. «Проверка закончилась тем, что никаких подтверждений тому, что я охотился, не обнаружено. Да и вообще охоты никакой не было. Это, видимо, кто-то другой охотился. В тот день [с 5 на 6 января 2020 года] меня там не было», — заявил в беседе с корреспондентом URA.RU свердловский постпред Овчаров. Чиновник добавил, что уголовного дела по данному факту нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области не смогли оперативно прокомментировать агентству ни о результатах назначенной год назад проверки, ни о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела о незаконной охоте. В ведомстве предложили направить письменный запрос.

В ночь с 5 на 6 января 2020 года постпред Овчаров со своим знакомым Леонидом Петуховым при попытке бегства были остановлены егерями Бронницкого охотхозяйства. Следившие за охотниками специалисты зафиксировали стрельбу из окна служебной иномарки, позднее на месте обнаружена тушка косули и окровавленный нож. Видео задержания мужчин попало на камеру смартфонов охотоведов. Охотники передвигались на Mercedes GL с госномером, в котором есть буквы «ААА». Иномарка закреплена за гаражом правительства Свердловской области.