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В Тюмень едет заместитель генерального прокурора по УрФО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, зайцев сергей
Замгенпрокурора по УрФО Сергей Зайцев обсудит с подчиненными лесные пожары в Тюменской области Фото:

Заместитель генерального прокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев посетит Тюмень с рабочим визитом. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в правоохранительных органах. По версии инсайдера, визит высокопоставленного силовика связан с пожарами, бушующими на территории Тюменской области.

«Зайцев проведет совещание с силовиками и руководством МЧС. Говорят, федералы не довольны тем, как построена работа, в том числе — с ликвидацией и предупреждением лесных пожаров», — рассказал URA.RU собственный источник в правоохранительных органах.

Визит высокопоставленного силовика агентству подтвердили в пресс-службе управления генпрокуратуры по УрФО. «Да, Сергей Петрович действительно едет в Тюмень. В городе он пробудет два дня. Повестка визита формируется. В нее войдут не только вопросы, связанные с пожарами, а вообще по ситуации с состоянием законности», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее агентство сообщало, что в органах прокуратуры Тюменской области проходят массовые кадровые чистки. Их возможной причиной может быть столкновение интересов руководства областного ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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