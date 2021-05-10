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07 мая 2021

Инсайдер раскрыл причину чисток в тюменской прокуратуре

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, московских владислав
Прокурор Тюменской области Владислав Московских меняет команду ведомства Фото:

Причиной чисток в прокуратуре Тюменской области стало столкновение интересов главы ведомства Владислава Московских и его первого заместителя Руфата Биктимерова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Биктимеров несколько месяцев был и. о. прокурора области, и именно ему прочили эту должность. Он даже успел расставить на важные посты своих людей. Однако прокурором назначили (1 октября 2019 года — прим. ред.) Московских, который начал менять ставленников Биктимерова на своих», — рассказал инсайдер.

Ранее агентство писало, что с момента назначения Московских были смещены восемь руководителей районных прокуратур. Кроме того, лишились постов несколько ключевых сотрудников регионального ведомства: начальник отдела противодействия коррупции, глава организационно-аналитического отдела, начальник управления общего надзора и другие. По словам источника, из-за чисток прокуратуре разразился сильнейший за 10 лет кадровый голод.

Получить оперативный комментарий в прокуратуре Тюменской области не удалось. URA.RU направило в ведомство письменный запрос о причинах и масштабе кадрового голода, ответ на него пока не получен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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