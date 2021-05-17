На месте тройного убийства силовики нашли два ножа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тройное убийство в центре Екатеринбурга

Тройному убийству в сквере у ЖД-вокзала Екатеринбурга предшествовала ожесточенная драка. Между подозреваемым Александром Кукушкиным и погибшими мужчинами завязалась перепалка, которая закончилась обоюдной поножовщиной. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых кругах.

«Драка завязалась по пьяни, Кукушкин что-то не поделил с компанией. С обеих сторон были ножи, началась жесткая поножовщина. Видимо, Кукушкин оказался удачливее остальных. Самого молодого [из погибших] он убил одним ударом ножом в печень, остальных бил в грудь», — пересказал выводы медэкспертов собеседник агентства.

При этом самого Кукушкина доставили в больницу с тремя ножевыми ранениями в грудь, уточнил инсайдер URA.RU в сфере здравоохранения. Предположительно, минимум два из них мужчина получил в ходе поножовщины, третье — во время задержания. Кукушкина прооперировали в больнице №23, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили URA.RU, что следователи устанавливают все детали инцидента. «В рамках расследования уголовного дела об убийстве трех человек в Екатеринбурге и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа будут устанавливаться не только все обстоятельства случившегося, но и причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии», — сказали в СК.

Трагедия в сквере у вокзала в Екатеринбурге произошла 17 мая. По данным следователей, вооруженный ножом мужчина набросился на троих человек и убил их. В подозреваемого стреляли из табельного оружия, затем его задержали и доставили в больницу. На месте происшествия следователи нашли два ножа. СК возбудил уголовное дело.

По данным URA.RU, подозреваемого зовут Александр Кукушкин, ему 34 года, он живет в Туринском районе Свердловской области. Знакомые мужчины рассказали агентству, что Кукушкин увлекался боями без правил и хорошо владел холодным оружием.