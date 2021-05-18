В России могут вырасти цены на удобрения

Стоимость удобрений уже поднялась, сообщила Федеральная антимонопольная служба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России уже наблюдается рост цен на минеральные удобрения, отмечают аграрии Ставропольского края. Однако Минпромторг РФ не собирается регулировать цены на них, так как на это нет оснований, сообщили в пресс-службе министерства.

«В настоящее время мы не видим оснований для введения заморозки цен или иных мер жесткого регулирования. В случае фиксации необоснованного роста цен на минеральные удобрения правительством РФ будут применены соответствующие меры реагирования», — пообещали представители министерства. Их слова приводит информацию ТАСС.

Сообщается также, что и Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений. Рост есть, но небольшой и обоснованный, заявили в ФАС.

При этом ставропольские сельхозпроизводители уже предупредили о скором росте цен на некоторые категории зерна и зерносодержащих продуктов из-за удорожания минеральных удобрений. В 2021 году им придется значительно сократить применение подкормки и, возможно, посевные площади. Это приведет к дефициту зерна озимых культур, а следовательно, и цены на него станут выше, уточняют News.ru .