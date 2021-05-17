После укладки ливневой канализации дорожное покрытие восстановят за счет подрядчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реконструкция пешеходной части на улице Чубынина в Салехарде возмутила жителей столицы ЯНАО: тротуары были лишь недавно отремонтировны. Однако в мэрии Салехарда объяснили работы необходимостью обустройства ливневой канализации.

«Новый тротуар ухайдокали, сначала отремонтировали, теперь раскопали и трубы укладывают, а мы платим за такие управленческие решения!», — такое сообщение за авторством Игоря Усачева было опубликовано в паблике «В Салехарде.ру» в социальной сети «ВКонтакте». Запись сопровождала фотография дорожных работ в центре ямальской столицы.

Комментаторы поддержали автора. «Это ж традиция такая, сначала тратят деньги чтоб уложить тротуар, потом специально прокладывают трубы чтоб еще раз поднять бабла на укладке тротуара», — написал Александр Васильев. С ним согласился Ден Левченко: «Ничего удивительного. Сначала делают дорогу капитально, потом меняют трубы».

В администрации ямальской столицы объяснили необходимость проведения работ строительством ливневой канализации. «В 2021 году администрацией города Салехарда проводится реконструкция улицы Чубынина. В настоящее время по заключенному муниципальному контракту ведутся строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации. По окончании данных работ в рамках текущего ремонта будет выполнено восстановление дорожного полотна и тротуаров за счет подрядчика», — сообщили представители мэрии.

Ранее власти ЯНАО объявили о закрытии на ремонт трассы Салехард-Надым. Дорога была сдана в эксплуатацию минувшей зимой, однако с наступлением тепла проехать по ней оказалось невозможно.

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