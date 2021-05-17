В Кургане не нашли желающих ремонтировать дорогу в центре города

Аукцион по поиску подрядчика на ремонт улицы Карла Маркса признан несостоявшимся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт дороги на участке улицы Карла Маркса в центре Кургана отложен, так как на объявленный властями аукцион по поиску подрядчика не заявился ни один участник. Информация об этом содержится в протоколе, опубликованном на портале госзакупок.

«До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной заявки», — говорится в протоколе подведения итогов торгов. В результате аукцион признали несостоявшимся.

За ремонт дороги на участке улицы Карла Маркса (от Тобольной до Красина) власти были готовы заплатить до 4,15 млн рублей. Согласно техзаданию, от подрядчика требовалось восстановить транспортно-эксплуатационное состояние дороги для повышения безопасности движения и улучшения потребительских свойств. На время проведения работ требовалось обеспечить 24-часовое онлайн-видеонаблюдение с трансляцией в интернет. Ремонт планировалось завершить к 15 октября.

Улица Карла Маркса — не единственная в центре Кургана, которую никто не вызвался ремонтировать. Ранее URA.RU сообщало, что власти не смогли найти подрядчика на ремонт участка улицы Коли Мяготина и на завершение ремонта на улице Пичугина. Также не нашлось желающих отремонтировать мост через реку Черную в микрорайоне Карчевская роща.