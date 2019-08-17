Сколько бизнес зарабатывает на штрафах с дорожных камер

Дорожные камеры могут передать под контроль государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорожные камеры, фиксирующие штрафы, должны перейти под полный государственный контроль, считают эксперты. По их мнению, в нынешнем виде система фото- видеофиксации нарушений ПДД больше напоминает рэкет, от которого страдают и водители, и региональные бюджеты. По силам ли государству отвоевать этот рынок у частного бизнес и кто провоцирует автовладельцев на нарушения — в материале «URA.RU».

В данный момент дорожные камеры устанавливают и обслуживают частные компании на основании договоров государственно-частного партнерства, однако качество этого сотрудничества не выдерживает никакой критики, считает Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. «У частников есть только один интерес — заработать как можно больше денег. Сделать это можно, только спровоцировав максимум нарушений. К безопасности дорожного движения их деятельность не имеет ровным счетом никакого отношения», — сказал «URA.RU» эксперт.

В некоторых случаях, по данным Похмелкина, коммерсанты забирают себе до 90% полученных средств.

Как пояснил «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев, при нынешней системе госбюджет недополучает огромные средства. «В каждом регионе бизнес работает на разных условиях: где-то коммерсанты получают фиксированную сумму, где-то — процент от штрафа. Это может быть как 20, так и 40%. Условно, с 500-рублевого штрафа частник может забрать как 100, так и 200 рублей», — пояснил эксперт. По его мнению, подобное партнерство оказывается крайне невыгодным для государства: «Думаю, что госструктурам гораздо выгоднее приобрести оборудование. Его стоимость „отобьется“ достаточно быстро».

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин призывает убрать частников с рынка систем фотофиксации нарушений ПДД Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Исполнительный директор Центра защиты прав потребителей Константин Толкачев в разговоре с «URA.RU» подтвердил, что инфраструктура видео- и фотофиксации нарушений правил дорожного движения стоит сотни миллионов рублей для каждого субъекта Российской Федерации: «Но эта сумма с лихвой окупается суммами штрафов — речь о миллиардах рублей. Сейчас же эти инвестиции фактически превратились в источник кормления местных элит, многие из которых завязаны с дорожным бизнесом».

На необходимость передачи контроля за дорожными камерами указывает и член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его мнению, если все оставить как есть, то система окончательно превратится в рэкет. «Нельзя забывать, что речь идет о карательной функции, поэтому она должна осуществляться только государством», — пояснил Кабанов. По его словам, нынешняя система создает социальное напряжение в обществе: «Когда людей штрафует государство — граждане понимают, что их деньги могут быть потрачены на строительство и ремонт дорог, например. Когда водителей обирают коммерсанты — все понимают, что на собранные деньги эти бизнесмены строят дворцы для себя».

Коммерсанты зарабатывают на штрафах миллиарды рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По словам собеседника агентства, успешной опыт работы системы фото- и видеофиксации есть, в частности, в Костромской области — там эту работу выполняют не многочисленные предприниматели, а ФГУП.

Похмелкин прогнозирует, что изгнание частников с этого рынка будет проходить крайне тяжело: «Думаю, тут прослеживается четкая коррупционная связь. Полагаю, что некоторые чиновники получают „откаты“ от этого сверхприбыльного бизнеса. Это означает, что у данного бизнеса есть очень мощные лоббисты на федеральном уровне».

А член СПЧ Кабанов утверждает, что его структура будет выходить на президентский уровень для решения проблемы: «Мы вновь будем ставить вопрос перед президентом. Если кто-то бойкотирует требования главы государства, надо подключать правоохранительные органы».

О важности регулирования системы дорожных камер в июне говорил президент РФ Владимир Путин. В рамках Госсовета он указывал на то, что сокрытие камер фото- и видеофиксации на опасных участках дорог служит не снижению аварийности и сохранению жизней, а лишь подводит водителей под штрафы.