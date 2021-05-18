Депутат назвал категорию чиновников, имеющих право на дома в ЕС

Константин Слыщенко считает, что забирать дома у тех, кто сам на них заработал, нельзя Фото: Алена Полозова © URA.RU

Бизнесменам, которые сейчас стали чиновниками, необходимо разрешить владеть недвижимостью за рубежом. Об этом URA.RU заявил один из авторов поправок о запрете чиновникам иметь собственность за границей, депутат Госдумы Константин Слыщенко.

«У меня есть знакомые успешные предприниматели, которые занимались бизнесом. В каких-то областях они очень хорошие специалисты, поэтому их пригласили работать чиновниками. Когда их приглашали, законодательство в этой части было не урегулировано. Они даже не могли подумать, что в глазах народа окажутся вне правового поля. При этом они не украли — они заработали. Перед законом они чисты», — сказал Слыщенко.

Соавтор поправок в Конституцию, депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников ранее заявлял, что изменения в законодательство не приняли, поскольку у многих чиновников осталась недвижимость в странах СНГ. Как пишет «Интерфакс», семьи оказались разорваны в связи с распадом Советского Союза.

С этим мнением согласился Слыщенко. По его словам, он сам оказался в такой ситуации, поскольку покойная мать оставила ему в наследство деревенский дом на Украине. «Вот я депутат. То, что сказал Крашенинников, — ситуация один в один моя. Мать оставила в наследство дом, и я фактически стал собственником недвижимости за границей», — отметил депутат.

Парламентарий пояснил, что вносил поправки о запрете на зарубежную недвижимость после встречи с профсоюзами Камчатки. Они предлагали запретить чиновникам владеть недвижимостью в таких странах, как Великобритания, США или Кипр, подчеркнул представитель Госдумы. «Дорабатывать [закон] необходимо, так как случаи разные и всех под одну гребенку грести неправильно», — заключил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с Крашенинниковым. Он не ответил на звонки.

Поправки о запрете на зарубежную недвижимость внесли депутат КПРФ Николай Арефьев и единоросс Константин Слыщенко. В январе президент России Владимир Путин в послании парламенту предложил внести в Конституцию запрет на иностранные гражданство и счета для лиц, которые занимают «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны».