Федеральные власти отрицают свою вину в пожаре на тюменских дачах

По заявлению авиалесоохраны, не подпустить огонь к дачам должны были тюменские власти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дома, накануне сгоревшие в СНТ «Солнышко» в Тюменской области, пострадали от пожара, тушить который должны были не лесные ведомства, а власти региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«Пожар на берегу Андреевского озера начался из-за возгорания камышей. Это произошло не на землях лесного фонда. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, возник ландшафтный пожар. Он перекинулся на 25 дачных домов в СНТ „Солнышко“», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиалесоохраны.

Как пояснили в ведомстве, тушением лесных пожаров занимаются лесные службы субъектов, при необходимости — с привлечением федеральных сил. А вот ландшафтные возгорания — зона ответственности региональных властей.

При этом, по заявлению оперативного штаба Тюменской области, пожар в СНТ случился именно от возгорания в лесу. «17 мая в Тюменском муниципальном районе велась борьба со сложнейшим лесным пожаром. С приходом грозового фронта условия резко осложнились, пламя миновало противопожарные барьеры и распространилось на строения СНТ „Солнышко“», — такая информация опубликована в telegram-канале оперативного штаба региона. URA.RU направило в оперштаб запрос с просьбой прояснить ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что владельцы сгоревших домов получат компенсации. Сегодня стало известно, что на тушении пожаров пострадало не только имущество, но и люди.